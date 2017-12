Der er to slags mennesker i verden: Hvilken slags er du?

"Der er to slags mennesker i verden" - en sætning der kan bruges om nærmest alle livets facetter. Men i dag zoomer vi ind på en klam disciplin: Videoer om fjernelse af blackheads!

Enten sidder du, som undertegnede, og holder dig lidt for øjnene, mens du er ved at kaste op i munden - eller også er det enormt tilfredsstillende at se på.

Uanset hvilken kategori du falder under, er der et træk til fælles: Vi kan fandme ikke lade være med at sidde og se den ene Youtube-video om emnet, efter den anden. Men hvilken kategori falder du i?