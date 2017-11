Fyr opridser plus og minus ved at date en fitness chick

Kunne du også godt tænke dig at date en af de der super lækre fitness kvinder, du bliver præsenteret for nærmest hver dag? Så er du sikkert ikke alene.

Men før du drømmer dig helt væk i kærlighed, squats og proteinshakes, så kig lige med her, hvor Dom Mazzetti, en fyr, som kender ret meget til fitnessverden, nævner de forskellige faktorer, der er værd at tage med i denne sammenhæng. Han bruger selvfølgelig et whiteboard, så vi ikke er i tvivl om, der er tale om helt videnskabelige facts her.

Men altså.. selvom der er ret mange flere minusser end plusser, så gætter jeg på, at plusserne for mange vægter højere end minusser.

Am I right?