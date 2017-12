Hvordan tager man bukser på uden at bruge hænderne?

Hvis du lige trænger til et godt grin på din tirsdag morgen, så vil jeg råde dig til at kigge nærmere på denne intense gut, som viser, hvordan man tager bukser på - uden at bruge sine hænder!

Det kan måske være, at du tænker: but why? Vi forstår det heller ikke, men sjovt, det er det sgu! Og så er det heller ikke en negativ oplevelse, at gutten har smidt Europes 'The Final Countdown' ind som underlægningsmusik for at skabe den rette stemning - booya!