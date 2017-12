Kigger du på piger i yoga-bukser?

Hvem elsker ikke en god kampagne? Vi har tidligere vist videoer, hvor f.eks. en kvinde bruger skjult kamera for at se, hvor mange der kigger på deres bryster, mens en anden kvinde tilbød gratis testikelundersøgelse på gaden.

Vi faldt engang over en video, hvor en lækker kvinde trækker i sine bedste yogabukser samt et skjult kamera for at se, hvor mange der kigger på hendes bagdel. På den måde skulle videoen være en måde at få folk til at huske, at de skal tjekke og kigge efter mulige sygdomme og forandringer på kroppen. Om det virker, aner vi ikke, men videoen er god!