Der findes (næsten) ikke noget værre end at sove sammen med folk, der snorker. Og her er sove måske endda for meget sagt, for sommetider sker det, at man ender med ikke selv at lukke et øje. Og hvad gør man så? Tjo, man kan da gøre som den søde, ældre dame her: Filme det hver gang. Så har du til sidst så mange klip, at du kan sætte det sammen og lave et remix af 'Despacito', og bum - det er opskriften på et viralt hit!

Velbekomme!