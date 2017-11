Mød manden med verdens - måske - værste job

Det er mandag. Vækkeuret ringer alt for tidligt, du hamrer på snooze lidt for mange gange, og lysten til at skulle på arbejde er noget nær ikke-eksisterende. Måske er du faktisk også ret træt af dit job, når du lige tænker efter; er det virkelig det her, du vil med dit liv?

Men bare rolig, jeg har løsningen, der hurtigt får dig på andre tanker. Tag blot ét kig på denne fyr og forelskelsen til dit job vil atter blomstre!

Mød manden med verdens værste job: Ham, der rengør folks brugte sexdukker. Jeps, du læste rigtigt. Så virker dit job pludselig ikke længere så forfærdeligt, vel?

Èn ting er, at jobbet i sig selv ikke er særlig fedt, men spørgsmålet, jeg tror, vi alle sidder tilbage med, er: "Hvorfor tager manden i det mindste ikke handsker på?!"

Så er du lidt mandagstræt af det hele? Se videoen her