Pornostjernernes råd: sådan forbereder du din kæreste til analsex

I lettere pikante filmproduktioner om blomsterne og bierne (gone wild!) ser alting nemt ud, men virkeligheden er ofte noget anderledes. Det skyldes selvfølgelig, at filmene er optaget med professionelle, som har øvet sig i gennem mange år, før de kaster sig ud i nogle ret så voldsomme situationer. Men hvordan forbereder man sig til tingene i virkeligheden?

Et af de helt store spørgsmål er ofte - hvordan får man overtalt sin kæreste til analsex? og hvordan forbereder man?

Vi har tidligere haft en sexolog ind over emnet i vores Miniguide til analsex, og der kan man læse en masse gode råd og tips.

Nu har du mulighed for at høre et par gode fifs på kvinder, som rent faktisk gør det til dagligt - mere eller mindre. Se videoen herunder, hvor en flok pornostjerner fortæller om deres måde at forberede sig til anal-sex - både fra aldrig at have prøvet det før såvel som at gøre det til en vane.