10 røvgode råd om kvinder - her er læsernes bedste tips

1. De vil have modspil, så giv dem det. Lad være med at være for desperat for at please. Tag chancer og svar hende igen. Så skal du bare se løjer.





2. Prøv ikke at forstå kvinder. Kvinder forstår kvinder, og de hader hinanden.





3. De tester dig! Ikke fordi de er onde, men fordi det ligger i deres natur at finde den bedste partner til at føre slægten videre. Så vi mænd skal sige: “Jeg mener” og “Jeg vil have” og for guds skyld stå ved det!! Ellers mister kvinderne først respekten.