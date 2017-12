25 ting kvinder tænker, når de åbner julegaven fra kæresten

1) Så blev det endelig tid til, jeg skal se, hvad han har fundet på!

2) Nu har jeg også ventet ret tålmodigt.

3) Bortset lige fra dengang, hvor jeg febrilsk gennemsøgte hele hans lejlighed efter et hint, men altså..

4) Det snakker vi ikke om!

5) Hmm, papiret afslører ikke, hvor den er købt.

6) Har han mon selv pakket den ind?

7) Ej, det kan ikke passe, det er den for flot til!

8) Det er sikkert hans mor..

9) Mon han har holdt sig til ønskesedlen?

10) Eller har han været kreativ?

11) Forhåbentlig ikke for kreativ.

12) Det der med kæmpe dildoen var vel bare en joke, ikke?

13) Ej shit, det kunne han faktisk godt finde på!

14) Ej, det kan jeg jo ikke åbne foran mine bedsteforældre!

15) Fuck, nu bliver jeg helt rød i hovedet. De kan se, der er noget galt..

16) Jeg er nødt til at pakke den op..

17) Please ikke vær en kæmpe dildo, please ikke vær en kæmpe dildo, please ikke vær...

18) Alt andet end det..

19) What the fuck!

20) Træningstøj?

21) Det stod virkelig ikke på min ønskeseddel..

22) Jeg træner jo slet ikke?

23) Oh my god, er det en hentydning?

24) Jeps, that's it, han synes, jeg er fed!

25) Så ville jeg næsten foretrække kæmpe dildoen..