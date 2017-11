4 facts du ikke vidste om strippere

Strippere banede vejen for bikinien

Overvej en lækker varm dag på stranden, alt er godt, drinks ved hånden, men når du spejder ud over stranden, har alle de søde piger, den der forfærdelige 50'er one-piece badedragt på! Oh rædsel.

Tilbage i 1940'erne opfandt Louis Reard bikinien, men ikke en eneste kvinde ville stå model for den, tilbage i 1946. Det var simpelthen alt for afslørende. Derfor hyrede han en stripper til at gå model for ham. Tak strippere!





Strippere der har ægløsning, tjener mest

Det er faktisk et bevist faktum, at strippere tjener allerflest penge, imens de har ægløsning. Forbandede biologi. Du fanger os gang på gang på gang!





Strippere kan få skattefradrag for deres bryster

...Ihvertfald i USA, men herhjemme er der også afsindig mange ting, som udøvende strippere kan trække fra i skat. Bum.





Strip i Canada, er C-razy!

I Canada har de en ret speciel stripper-disciplin: En god tur på stripklubben bør da også være grineren. Traditionen går på noget der kaldes "The Looney Toss"

Deroppe er lapdances og andre nærkontaktsdiscipliner nemlig ikke tilladt, og derfor er stripperne blevet kreative med at samle penge ind. Stripperen placerer en fugtig dolla-mønt et interessant sted på kroppen, hvorefter tilskuerne får lov til at kaste dollarmønter efter hende, for at slå den placerede mønt af kroppen. Vildt underligt - Hvis du vil blive klogere på dette fænomen, kan du læse en Las Vegas-strippers beretning her.

Helt seriøst - et spil mønt, på en stripper. Dont do it.