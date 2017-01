Aleksandra er Månedens Crush - se hele galleriet med Danmarks svar på Kim Kardashian

Hej Aleksandra. Du er blevet valgt som Månedens Crush på mmm.dk. Tillykke! Hvordan har du det med det?

Det har jeg det egentlig meget cool med. Jeg synes, det er fedt, at jeg får muligheden for at prøve det. Jeg glæder mig i hvert fald til at se folks reaktioner på billedserien.





Mikkel, vores fotograf, havde jo teaset lidt for dine billeder på sin Instagram-profil - og HOLD OP, hvor har vi glædet os til at se dem! De er blevet helt vildt gode ifølge alle os på redaktionen. Hvad synes du selv om billederne, og hvordan var det at arbejde med Mikkel?

Jeg er blevet meget glad for billederne, og jeg er glad for, at jeg tog min veninde, Kadia, med for at stå for makeuppen. Jeg fik rigtigt oplevelsen af Hollywood-glam. Og Mikkel passede bare godt ind, fordi han var så cool! Jeg kunne rigtig godt lide at arbejde sammen med dem begge to. Vi blev et team, og der blev grinet i løbet af hele aftenen. Jeg kunne sagtens gøre det igen!