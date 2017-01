Alexandra er Ugens Instababe: "Alle andre sov jo, så vi mente godt, vi lige kunne nå en quicky"

Hvad skal man gøre for at score dig?



Vær dig selv! Ved godt det kan virke skræmmende, men man får virkelig credit for at være modig. Elsker mænd der tager initiativ også kan jeg godt have liiidt svært med store ord og kærlige komplimenter tidligt i forløbet. Misforstå mig ikke - elsker at høre dem, men er knap så god til at tage imod dem.

Derudover skal han have selvtillid, få mig til at grine, gerne muskuløs og hvem falder ikke for en rigtig gentleman?