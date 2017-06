Anneline er Ugens Instababe: - Jeg var den mest uskyldige lille engel

Kan du beskrive dig selv med tre ord?

Hvis jeg skal beskrive mig selv med tre ord, må det være glad, omsorgsfuld og (max) livsnyder.

Jeg er som person utrolig glad og positiv, fordi jeg mener, at livet er for kort til at gå rundt og være i dårligt humør! Derudover vil jeg sige, jeg er et omsorgsfuldt menneske. Jeg går rigtig meget op i, at de omkring mig har det godt, så derfor gør jeg alt for, at de har det fantastisk og føler sig værdsat. Til sidst er jeg virkelig en livsnyder. Jeg elsker at spise ude, rejse og gøre spontane ting i hverdagen. For mig er livet en gave, og derfor skal det nydes maksimalt hele tiden!