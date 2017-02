Bryster, baller og en vaskeægte kussemagnet: Her er januars bedste læserbilleder

Dommernes bedømmelse:

"Vi bliver så nostalgiske, når vi ser, at vores hedengangne magasin stadig lever i bedste velgående blandt vores læsere. Og at en kedelig opgaveskrivning ikke sætter en stopper for at læse lidt om alt fra sex og damer til mord og gadgets."

Indsendt af Beske1998 via vores Snapchat, @megetmerem