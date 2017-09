Danmarks lækreste svømmer: Mød Pernille Blume

I lidt over et år nåede Danmarks ubestridt frækkeste svømmer at danne par med kajakroeren René Holten Poulsen. Men nu er det slut. Det bekræfter Holten Poulsen over for BT.

- Vi er ikke kærester længere. Der er no hard feelings, og vi er stadigvæk på talefod, siger René Holten Poulsen til bt.dk, hvor også Blume bekræfter bruddet.

Det vil altså sige, at du stadig har chancen, hvis Blume er din drømmedame.

