Didde er Ugens Instababe: - Vil du med hjem og rulles?

"Ugens spørgsmål" specielt lavet til dig: Godt nytår! Har du et nytårsfortsæt for år 2018, og i så fald hvilket? Og vil du dele et nytårsminde med os?

Haha, ja har alle ikke et eller andet nytårsfortsæt, som oftest aldrig bliver til noget? Mit er i år, at jeg vil gøre mere ud af min træning. Jeg har ikke været særlig god til at komme afsted i 2017, men jeg får meget mere overskud af at komme ind og træne, så det er mit nytårsfortsæt - så må vi se om det holder.

Jeg har mange gode nytårsminder, og en af dem jeg husker tydeligst, er for nogle år tilbage, hvor jeg og nogle venner holdte nytår hjemme ved mine forældre i Jylland. Alle var i god stemning og havde det sjovt. Da klokken slog 00.00, skulle vi ud og fyre nytårskrudt af, og jeg var ret fuld, og skulle lige vise alle de andre, hvordan man fyrer en raket af (åbenbart med lidt for meget selvtillid i stemmen). Jeg ender med at brænde mig ret slemt på min hånd, og skal sidde med is på den, resten af aftenen. Det har vi grinet ret meget af efterfølgende, fordi jeg rigtig skulle vise mig, og ender med at dumme mig i stedet.





Kender du en sød, dansk pige over 18 år, der skal være vores næste Instababe - det kan være din veninde, din kæreste, dig selv eller blot en, du har lagt mærke til på Instagram, så send en besked på vores Facebook, Instagram eller en mail til chefredaktør Mikkel Møller Vermeulen på [email protected] Så vender vi tilbage, hvis det bliver aktuelt.

Gik du glip af galleriet med sidste Instababe, Sara, så klik her.