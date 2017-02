Dominans-sex: Sådan vil hun have det

På vores forum “Hvad synes?” har du en unik chance for at spørge pigerne om lige præcis dét, du gerne vil have svar på. Det har en af vores læsere gjort, fordi han gerne vil vide, hvordan pigerne vil domineres under sex.

“Hej piger.

Inspireret af spørgsmålet om dominans: Hvordan vil I kvinder helst domineres i sengen?”

- Mand, 39

Er du 100% sikker på, hvad du skal gøre, når hun smider tøjet og siger “Rock my world!”? I denne tråd fortæller pigerne nøjagtig, hvordan de gerne vil domineres i soveværelset.

