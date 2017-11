En række kvinder afslører de sommetider lidt mærkelige ting, der tænder dem

Hvad vil kvinder have? Det evige spørgsmål, som vi kan diskutere herfra og til næste juleaften uden at finde en entydigt svar. Heldigvis er der lidt hjælp at hente på Reddit, hvor en flok kvinder har svaret på spørgsmålet Hvad er et meget specifikt turn-on for dig? Det er der kommet nogen ret gode - og ret specielle - svar ud af. Måske du uvidende går rundt og gør noget i din hverdag, der faktisk er lidt af et turn-on?

- Når jeg ser en mands underarm flexe en smule, så musklerne er definerede og synlige. Det bliver kun endnu bedre, hvis han lægger armene omkring mig bagfra, og jeg så kigger ned på hans underarme.

- En mand, der ligger på sofaen kun i joggingbukser, ingen trøje. Hvis han så har den ene arm oppe og den anden over maven, omg uuuuunnnnnhhhhh. Jeg kunne stirre i en time!

- Når han kører, og jeg sidder på passagersædet, bliver jeg altid mærkeligt tændt, når han placerer sin hånd på mit sæde og kigger sig tilbage over skulderen, mens han bakker bilen. Jeg forstår ikke helt, hvad det handler om..

- Jeg kan godt lide at se ham binde et slips. Fordi han ved, hvordan man gør. Og det er min yndlings ting.

- Når en fyr skal tage sit bælte af, og han så skal stramme det et kort sekund for at få metaltingen ud af hullet i bæltet. Jeg ved ikke hvorfor, men der er noget ved den bevægelse, der virkelig gør noget ved mig.

- At se en mand barbere sig. Der er bare noget maskulint over det.

- Når du sammenligner hænder med nogen, og de har store hænder. Jeg gjorde det i går på en date, og han var sådan 'wow du er så lille' og prøvede at se, om han kunne få sine fingre omkring mit håndled. Så var jeg solgt.

- Når en mand knapper sit jakkesæt op, før han sætter sig, og knapper det igen, når han rejser sig. Woof.

- For mig er det, når han parallelparkerer bilen et virkelig smalt sted. OMG trusserne ryger i aften. Jeg aner ikke hvorfor.

- Når en fyr skriver noget, og nærmest læner sig ind over bordet.

- Når en fyr rækker ud efter noget eller bukker sig efter noget, og hans trøje lige præcis trækkes nok op til at vise en smule af hans mave eller kanten af hans underbukser - eller begge dele.

- Min mand har altid joggingtøj på, når han bare er derhjemme, og det er noget nær umuligt ikke at stirre på omridset af hans penis. Sådan har det været i 11 år.. Og når han så rækker ud efter noget, og hans trøje løftes en smule, så hans hofte V bliver synligt.. insta-sploosh.

- Jeg er ret besat af mænds hænder. Min kæreste har de mest perfekte hænder, jeg nogensinde har set. De er kæmpe store, og så har han lange, slanke fingre. Jeg kunne blive tændt bare ved at stirre på dem.

- Når en mand, der normalt ikke er meget flirtende, blinker til dig. Specielt hvis det bliver gjort, efter de har sagt noget eller lavet en joke til en anden.

- Når en mand har en langærmet trøje på, og han så ruller ærmerne op, så jeg kan se hans underarme og håndled. Så sexet.