Er Lindsay Lohan konverteret? Har fjernet alle billeder fra Instagram – se de frækkeste her

Flere af hendes 5,7 millioner følgere har allerede budt hende velkommen. En ung kvinde skriver på Twitter:

”Jeg er så glad for, at Lindsay Lohan har fundet Islam. Må Allah guide hende og være med hende,” mens en anden skriver:

”Jeg har hørt, at Lindsay Lohan er konverteret til Islam? Hvis det er sandt, alhamdulillah (takket være Allah, red.). Gud har vist hende den rigtig vej, hun nu skal følge.”

Helt tilbage i marts 2015 blev Lohan set bære en Koran i Brooklyn, hvilket allerede dengang satte gang i rygterne. Sidste år blev Lohan så fotograferet med et tørklæde under et besøg med syriske flygtning i Tyrkiet, mens hun samme år over for The Sun fortalte, at hun overvejede at konvertere:

”Jeg er en meget spirituel person, og jeg er virkelig åben for at lære,” sagde hun dengang.