Hvis du lige mangler et lille humørboost i det mørke, kedelige regnvejr på en tirsdag formiddag, så har Agent Provocateur fundet løsningen.

Deres nyeste kollektion til vinteren 2017 er landet og det skal selvfølgelig fremvises og brandes på bedste manér - og hvordan gør man det bedre end at få modellerne Daisy Lowe og danske Solveig Mørk Hansen til at afprøve lingeriet i et par sexede videoer?

Se med herunder og nyd dagen!

(Fotocredit/videocredit: Agent Provocateur x Amanda Charchian)