Fredagsguf: The “Get In Shape” Issue

Januar måned er for de fleste et helvede. Du har givet dig selv nogle nytårsforsæt, som du udemærket godt er klar over, du ikke har en chance for at overholde. Det kan være, du skal stoppe med at ryge? Det kan være du skal begynde at møde op til tiden? Eller også skal sixpacken findes frem fra sit skjul under ølmaven?

Fitnesscentrene har deres storhedstid i januar, hvor folk melder sig, træner i tre uger, og så aldrig nogensinde tropper op igen. De fleste glemmer så bare lige, at melde sig ud igen. Det giver flere penge hos fitnesscentrene og plads for dem, som rent faktisk træner. Desværre er effekten ikke så stor for dem, som ikke træner.

Men hey, vi skal ikke dømme. Der er sgu ikke nogle af os, der kunne agere body-double i Baywatch. Vil du op i centeret, men mangler lidt motivation, så har vi samlet et par damer, der kan vise dig, hvilke typer du kan møde deroppe.

God weekend!