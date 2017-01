Det er fredag, og vi har selvfølgelig fundet en omgang fredagsguf frem til jer, kære læsere.

Vi vidste ikke, at UFC-legenden Conor McGregor havde en søster. Eller at hun at afsindigt lækker. Men det er heldigvis tilfældet, og I skal naturligvis ikke snydes for de lækre billeder.

Vi ved dog ikke helt, om vi ville turde date en pige med så skræmmende en bror. Men derfor kan vi jo sagtens kigge!