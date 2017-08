Endnu engang er det lykkedes internettet at finde en celebrity-dobbeltgænger. Tidligere har det blandt andet været Angelina Jolie, der har stået for skud, men denne gang er turen kommet til Selena Gomez.

Det er den 22-årige Sofia Solares fra Mexico, der ligner Selena Gomez så meget, at hun sikkert har skrevet flere autografer, end Neymar har solgt trøjer i PSG.

- Ja, jeg elsker Selena Gomez, og jeg er selvfølgelig stor fan. Hvis hun gad at sende mig noget på skrift, ville jeg græde af lykke, har hun tidligere fortalt til E! News.

Hun er dog ikke en af dem, som udgiver sig for at være kendt. Hun vil hellere komplimenteres og elskes for sin egen person.

- Ærligt talt, så har jeg med tiden lært at leve med, at folk hele tiden siger, jeg minder om hende. Jeg prøver dog ikke at efterligne hende. Jeg forsøger altid at være mig selv, siger hun.

Om Sofia vil det eller ej, så minder hun utrolig meget om den kendte skønhed. Se for dig selv herunder.

