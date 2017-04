Selv siger hun ifølge eb.dk, at hun ikke ser sig selv som sexet, men som professionel. Men mon ikke, Denise er ovenud lykkelig for den store interesse, der er for hende? Hun ansøgte blandt andet om at komme med i den brasilianske version af Big Brother sidste år, så man kan ikke just sige, at hun holder sig væk fra rampelyset.

Nå, anyway, det er fredag, så I skal da have en række hotte billede fra Denises Instagram-profil. En profil, der siden mandag er vokset fra 15.000 til langt over 50.000 følgere.