Guldpige smider klunset: Kom med bag kameraet på vores frække nye shoot

"Jeg ville have lavet endnu frækkere billeder men redaktionen syntes at de blev lidt for frække."

M! fylder 20 år d. 26. september. I anledningen giver vi dig samtlige forsider i magasinets historie, dengang der stadig var noget, der hed et magasin. Her er vi nået til 2011. Og vi kan godt skrive under på, at billederne blev frække nok.