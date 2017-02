Her viser hun, hvordan man laver mad uden en trevl på kroppen

Australske Nude-Muse Magazine proklamerer selv, at de går ind for at vise, at nøgenhed ikke blot skal forbindes med sex eller porno, men mere som en positiv ting. Og det kan de da så sandeligt have ret i. For om ikke andet laver de verdens bedste internet-tv, som består af nøgne kvinder der enten rejser, tester biler, giver dig de bedste nøgen-nyheder eller står i køkkenet.

I nedenstående klip viser værten i sæson 5 af programserien Nude Muse Cooking, Scarlett-Morgan, hvordan hun laver sit sprøde oste-brød. Det kan godt være, at det gastronomiske aspekt af programmet ikke er på Gordon Ramsey-niveau, men når der på ingen måde er noget, der hedder censur, når Scarlett-Morgan tager plads foran de rullende kameraer, kan mindre også gøre det.

På Nude-Muse Magazines hjemmeside er det muligt at se klip fra alle deres afsnit, men du skal desværre betale for at få fornøjelsen af det fulde program. Vi klarer os dog fint med et lille minut i selskab med den labre og meget nøgne vært.