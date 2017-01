I har stemt: Frække Frederikke er Årets Crush 2016 - nu er hun international model

Hvad har det, at du tilbage i maj blev kåret som Månedens Crush, betydet for dig?

Man kan sige, at det gav mig et startskud til at komme i gang med min Instagram rigtigt.

Efter jeg blev kåret som månedens crush fik jeg en del følgere, og i perioden lige efter blev jeg faktisk også opdaget af min agent. Her startede det hele for alvor, jeg skrev under på en modelkontrakt, og jeg fik derfor mulighed for at forfølge den drøm, jeg altid har haft om at blive model.

Jeg har siden 'shootet' i april fået mulighed for at arbejde sammen med rigtig dygtige fotografer i London, Milano og LA, ligesom jeg har medvirket i to musikvideoer med danske kunstnere - disse oplevelser havde jeg helst ikke været foruden.