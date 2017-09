18-årige Isabel er Ugens Instababe: - Jeg får mange komplimenter for min numse

"Ugens spørgsmål": Hvis du havde alverdens penge og kunne gøre lige, hvad du havde allermest lyst til, hvad ville du så gøre, og hvorfor?

Ej, der er jo så mange ting, man gerne vil. Men hvis jeg havde alverdens penge, så ville jeg helt klart bygge mit drømmehus på en unik destination. Et stort, nyt og et flot luksushus, det har jeg altid drømt om. Men jeg tror også, at jeg vill tage på mit livs rejse med en, jeg er nær!





