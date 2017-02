Jeanette er Månedens Crush: "Jeg kan godt lide at prøve nye ting for at spice det hele lidt op"

Tillykke med titlen som Månedens Crush og de flotte billeder. Hvordan var det at skyde den frække serie med Mikkel?

Tusind tak! Det var en kæmpe fornøjelse at skyde med Mikkel. Han er jo en sindsygt dygtig og cool fotograf med de skøreste ideer, så det var fedt at få prøvet noget lidt anderledes, end jeg lige er vant til. Og så var han jo så beskeden og behersket, at han ikke spiste alle kanelgiflerne, jeg havde tryllet frem – modsat mig der kørte chokolade ned!





På din Instagram-profil – og billederne du har skudt med Mikkel – har du jo ikke meget tøj på. Hvad er det, du forsøger at udtrykke igennem billederne? Og hvad er det vigtigste for dig, når du får skudt billeder?

Der er ikke noget specifik, jeg ønsker at udtrykke med mine billeder, udover at man ikke skal være bange for at vise sin krop, og at det hele ikke behøver at handle om sex, bare fordi man har mindre tøj på. Det kan stadig være sødt og charmerende. Det har lidt været et tilfælde med billederne, jeg har fået taget af fotografer, som er meget i lingeri-genren, og så viser det også lidt, hvem jeg er - men helt klart ikke det hele. Jeg er en kæmpe fan af lingeri, hvilket nok også er ret tydeligt.

Det vigtigste for mig er klart, at der er tillid og en form for kemi med fotografen, at vi kan snakke sammen og kommunikere ordentligt, men også at grænser bliver respekteret. Så plejer det altid at være sjovest og ende med et godt resultat. Men det også vigtig for mig, at jeg kan stå inde for det, der bliver taget og har lidt medbestemmelse.