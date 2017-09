“Jeg spiser McDonald's-mad, har masser af sex og drikker Heineken"

M! fylder 20 år d. 26. september. I anledningen giver vi dig samtlige forsider i magasinets historie, dengang der stadig var noget, der hed et magasin. Her er vi nået til år 2007. Kan du huske, hvem der sagde det her?