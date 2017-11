Kan du kende forskellen på almindeligt tøj og en halvnøgen kvinde i bodypaint?

Af og til ser vi kvinder, der har så stramme jeans, at det ser ud som om de kunne være malet direkte på benene. Her i videoen har et par franske piger taget skridtet videre og valgt at sende en flot pige ud i byen med bodypaintede "jeans" på.



Herefter gik eksperimentet på at se, hvor mange der egentlig lagde mærke til det. Det filmede de selvfølgelig, og i slutningen af videoen kan du se en fyr, der på ingen måder lod sig snyde af de påmålede benklæder...