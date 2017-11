Kate Upton er og vil altid være vores allesammens kæledægge på model-fronten med hendes svulmende former, søde smil og perfekte bikinikrop. Hun har været aktiv siden 2011 og på få år har hun gjort sig selv til noget af en kvindeikon.

Vi faldt igen over den famøse behind-the-scenes-video med Kate Upton første verdenskendte fotoshoot i det år, hvor hun blev kåret som Rookie of the Year. Vi siger pænt ja tak til en lækker 19-20-årig Kate Upton fra 2011!

