Katja Jebjerg er Månedens Crush: Jeg er jysk, på den søde måde - har jeg fået mig fortalt.

Er det dit første shoot med en fotograf? Hvis ja, hvordan var det at arbejde sammen med Mikkel?

Nej, men dette her var noget helt andet, end hvad jeg har prøvet før, både fitnessbilleder, men også den sexede del. Jeg var lidt nervøs og spændt, men da jeg mødte Mikkel, så forsvandt det egentlig. Han er en super behagelig og professionel fotograf. Jeg følte mig ret hurtigt i trygge hænder, og så skal man også lige huske på, at Mikkel har set flere halvnøgne damer end den gennemsnitlige mand. Vil jeg tro. – en fotograf som jeg i øvrigt virkelig kan anbefale!

Hvordan er det at få lavet sin egen fotoserie til M!?

Det var en sjov og lidt grænseoverskridende oplevelse. Jeg var ved at få kolde fødder mange gange inden selve shootet. Men det er sundt at prøve noget uden for sin komfortzone engang imellem og det her er jo ret uskyldigt, synes jeg.