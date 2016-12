Klar til nytårsforsæt: Vi er vilde med Chrissy Teigens frække work-out-video med hotdog og fries

Vi er nok mange, der godt kunne trænge til at smide et par kilo, når vi kommer ud på den anden side af julen. Men hvad gør man, hvis man ikke helt kan undvære de der lækre sager, som vin, fritter og hotdogs?

Det har den amerikanske model Chrissy Teigen heldigvis givet os et rigtigt godt bud på. I en ny fitness-video viser skønheden, hvordan man både kan bevæge sig og få pulsen op, samtidig med at lækre sager ryger ned.

For det lykkes Chrissy Teigen at kombinere dét at træne biceps med at æde fritter og en hotdog, samtidig med at hun laver mavebøjninger.

Om du selv kaster dig over øvelserne eller ej, så kan vi nok godt blive enige om, at videoen er ganske lokkende at se på.

Du kan se videoen herunder: