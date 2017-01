Kvinderne afslører: “Vi kan også finde på at jagte en fyr, kun for at have sex med ham”

På vores forum "Hvad synes?" er det muligt at spørge pigerne om alt mellem himmel og jord. Det har en af vores læsere gjort, fordi han gerne vil vide, om det kan passe, at det kun er mænd, der jagter kvinder for et one night stand, eller om pigerne også gør det:

“Er der mænd i er vilde efter at få med i seng men kun for at prøve at have sex med ham den ene gang?”

- TSC1984, 32

Pigerne svarer uden hæmninger på dette spørgsmål. De afslører deres agenda for byturen eller deres planer om at nedlægge bestemte fyre. Læs med og bliv klogere på pigerne, når de i denne tråd fortæller om de mænd, de jagter udelukkende på grund af en seksuel tiltrækning.

