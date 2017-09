Laura er Månedens Crush: - Min mor bustede mig i at have sex med mig selv

Av, du lyder som lidt af en partygirl. Nå, men nu er du så I Danmark igen. Hvordan er det - udover at det er koldere?

Jeg har været tilbage i et lille halvt år nu. Det er helt klart koldere, og jeg er faktisk allerede træt af det danske lortevejr. Jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke rigtigt magtede at være i Thailand mere: Grundet mit store alkoholforbrug fik jeg en leverskade, og så blev det lige pludselig pisse fucking kedeligt.

Shit. Det lyder sgu vildt. Men er leveren ok igen så?

Den har det faktisk okay. Jeg har måtte ændre min levestil rigtig meget ved at spise sundt og holde mig lidt væk fra alkohol. Jeg har også spist en masse piller og har faktisk formået at genopbygge det, som var nedbrudt, på et lille halvt år.

Det er godt klart. Apropos alkohol fortalte du sidst om en ret vild bytur, hvor du mødte to piger, som du endte med at tage med hjem. Hvis vi skal se bort fra den episode, hvad er så det vildeste/frækkeste/mest akavede, du har prøvet, når det kommer til sex?

Det mest akavet, jeg har prøvet, var, da jeg havde sex med mig selv, og min mor bustede mig i det... R.I.P, Laura!

HA! Hvordan reagerede I lige på det?

Oh well... vi kiggede sådan superakavet på hinanden og flækkede af grin. Og nu laver vi lidt for meget sjov med det, for det er jo fucking pinligt. Men hånden på hjertet, hvor mange af os er ikke blevet busted af vores forældre?