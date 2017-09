Lauren Abedini er den toplækre DJ som Demi Lovato angiveligt har et crush på

Ser man det? Det ser ud som om, at sangfuglen Demi Lovato har en biseksuel side (og her troede vi, at hun ikke kunne blive frækkere). I forrige weekend blev hun nemlig set sammen med LA-DJ’en Lauren Abedini i Disneyland, Californien, hvilket har ført til, at der er opstået rygter om, at de nu er et par.

Ja, altså, der er jo som sådan ikke noget mærkværdigt i, at to piger tager i Disneyland sammen. Men når der bliver taget billeder af de to på denne måde, så er det en anden sag: