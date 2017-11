Majbritt er Ugens Instababe: - Piger kan også køre bil

"Ugens spørgsmål" specielt lavet til dig: Fortæl os lidt om det at være kvindelig racerkører, dine drømme og hvad det vildeste du har oplevet er.

Det er super fedt at være kvindelig racerkører. Det er den vildeste følelse at holde på række, på startlinjen med 4 andre biler (med chauffører som alle kører for liv og død) og vente på at startlyset tænder!! Jeg har været nødsaget til at arbejde en del med at kontrollere andrenalinen og pulsen, fordi det simpelthen er så voldsomt. Når man har kørt er man 10 meter høj og har en glæde som gør at man kunne danse rundt i timevis!

Jeg drømmer om at komme i toppen i Danmarksmesterskabet og ende med at konkurrere med de helt store i udlandet!

En fantastisk oplevelse var at blive tildelt en mindepokal som gives til unge fairfightere, som er et godt eksempel for sine konkurrenter!





