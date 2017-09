Mandagsdamen Maja Darving – den danske model der takkede nej tak til Ronaldo

Navn: Maja Darving

Født: 3. april 1996

Instagram: majadarving

Beskæftigelse: Modellos

Kendt for: Angiveligt at skulle have datet Cristiano Ronaldo

Der hersker ingen tvivl om, at den portugisiske cremekonge, Cristiano Ronaldo, har en god smag for kvinder. Og det er heller ingen hemmelighed, at kvinderne også har smag for ham.

Det havde den danske model Maja Darving også for to år siden, men tilsyneladende ikke nok, til at resten af verden skulle vide det. Ifølge BT.dk besøgte Maja den dengang 30-årige fodboldspiller i Spanien med en veninde, men ville ikke selv kommentere sagen.

Majas agent ville derimod gerne kommentere på sagen og forsikrede, at der ikke var tale om en flirt. Hvorvidt det passer eller ej, ved vi desværre ikke så meget om, men Majas Instagram fortæller om en Real Madrid-kamp i Malmö og senere et luksusophold på et hotel 500 meter fra Ronaldos hus i Spanien.

Han var måske bare ikke cool nok til Maja? Se hendes billeder herunder. Vi forstår godt, at Ronaldo ville have hende med på ferie.