Mandagsdamen Sol Perez - vejrpigen der intet problem har med at være topløs eller vise underboobs

Navn: Solci Perez

Født: 16. juli 1994

Instagram: lasobrideperez

Beskæftigelse: Vejrvært

Kendt for: Dagens vejrudsigt i Argentina og hsin sexede Instagram-profil

Sommeren er overstået, og de koldere temperaturer kommer snigende med hastige skridt. Heldigvis for os (måske mest for mændene i Argentina) har vi Solci Perez. Den barmfagre vejrpige sørger med garanti for, at din kernetemperatur stiger bare et bare grader.

Og hvis den lune vejrudsigt fra Argentina kan klare skærene for dig, kan du jo passende tage et kig på hendes Instagram-profil. I skrivende stund har hun 1,8 millioner følgere. Vi skyder på, de fleste ikke kommer der grundet vejret, men nærmere udsigten til hendes formidable former.

Vanen tro har vi selvfølgelig sørget for dig. Se et udsnit af Perez' frække billeder herunder.