Mandagsdamen Stefanie Knight: Handbra-kvindernes ukronede dronning

Navn: Stefanie Knight

Født: 17. december 1994

Instagram: stefanieknight

Beskæftigelse: Model/selvstændig

Kendt for: Instagram-modelbilleder, Playboy Plus

Vi har ramt den sidste mandag i oktober, og efteråret er så småt ved at udvikle sig til vinter med kulde, regnvejr og indehygge. Det kræver ofte lidt ekstra energi at komme op i gear i denne periode, og hvad bedre måde at gøre det på end at se på smukke kvinder Instagram?

Vi faldt for nyligt over skønheden, Stefanie Knight, som har haft størstedelen af sin succes via sin Instagram som ‘selvstændig’ model, og nogle få gyldne øjeblikke i Playboy Plus.

Hun lavede sidste første nøgenshoot allerede som 19-årig i 2014, og blev samme år Playboy's Cybergirl of the Month i marts måned.

Hvis du kigger på hendes feed, så forstår du udmærket hvorfor - god mandag, folkens!