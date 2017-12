Maria er Ugens Instababe: - Vi så fodbold kun iført nissehuer

Hvad skal man gøre for at score dig?

Uhhhh… årh! Jamen, jeg er typen der ikke kan falde for en person over tinder f.eks. Jeg er nødt til at have hørt, set og oplevet personen, for jeg synes helt klart at det er charmen der vinder. Men udseendet har selvfølgelig også en stor betydning for, om man finder den anden person tiltrækkende. Men for at score mig, skal man have et glimt i øjet, være anderledes, og gerne træne. Jeg er en sucker for store muskler.