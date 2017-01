Mathilde er Ugens Instababe: "En fyr spurgte mig engang, om jeg ville tatovere en G-streng på ham"

"Ugens spørgsmål": Din Instagram-profil skiller sig jo lidt ud i forhold til vores tidligere Instababes. Hvor mange tatoveringer har du selv, og hvor sidder din "frækkeste" tatovering henne? Hvad er den vildeste eller frækkeste tatovering, du har lavet?

Jeg er efterhånden stoppet med at tælle, men et sleeve, lidt på den anden arm, under brystet og på begge ben. Jeg har som sådan ikke en tatovering et ’frækt’ sted, men nogle mener nok, at mange tatoveringer er frækt i sig selv.

Jeg har ikke lavet en tatovering et usædvanligt sted - folk bliver efterhånden tusset alle steder i dag. Jeg takkede dog nej til at lave en G-streng på en mand (placeringen skulle være, hvor G-strengen sidder) - det var for grænseoverskridende for mig.