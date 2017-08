Megan Fox er tilbage der hvor hun er bedst - se hendes nye frække lingeri-billeder

Har du styr på dit Wildcard? Og nej, her snakker jeg ikke om dit ungdomsrabatkort fra DSB, men det kort, hvor du har tilføjet et hunkøn, som du gerne må have sex med under forholdet. Den går selvfølgelig begge veje, hvilket betyder, at hun også har et kort. Ligestilling, du ved. Et godt tip er også IKKE at vælge hendes søster. Det bliver noget værre rod…

Mit wildcard har alle dage været Megan Fox, og det er af en meget simpel årsag. Det kommer nok aldrig til at ændre sig, og slet ikke efter at have set hendes seneste lingeri-shoot.

Megan blev i foråret partner og brand-ambassadør for Frederick’s of Hollywood, og i den sammenhæng blev der selvfølgelig skudt en række billeder, hvor hun poserer i den nyeste kollektion.

Nu nærmer efteråret og dermed også vinteren sig, hvilket selvfølgelig kræver et helt nyt klædeskab af lingeri, hvis du altså spørger den mørkhårede skønhed. Den nye kollektion bærer præg af mere stof og et mere klassisk udseende, hvis man altså skulle gå op i sådan noget.

Én ting er sikkert. Den gode Megan fungerer stadig som mit wildcard, og du kan se hvorfor lige herunder.