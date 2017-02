Michala er Ugens Instababe: "Vi stod uden tøj på, og skulle rigtig være spontane - lige indtil overboen kom hjem"

Når det kommer til sex, hvad er det vildeste eller mest akavede, du har prøvet?

Min kæreste og jeg havde en rigtig rødvinsaften, hvor vi hyggede os og var børnefri, og da vi pludselig stod uden tøj, og skulle til at være lidt spontane op af terrassedøren, så vælger min kvindelig overbo på 76 år at komme hjem. Vi gik i total panik, og det eneste vi kunne gøre var at skynde os at vende os om, så hun ikke fik vores numser lige i hovedet. Stakkels gamle dame! Den aften glemmer vi ikke lige foreløbig!

Et huskesæt er fremover.. Husk at rulle gardinet for INDEN det bliver hyggetid, hvis du har en overbo. Shit det var akavet at se hende i øjnene bagefter og lade som ingenting. Heldigvis var hun ret cool og har bare ladet som ingenting!