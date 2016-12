På vores forum "Hvad synes?" er det muligt at spørge pigerne om alt mellem himmel og jord. Det har en af vores læsere gjort, fordi han gerne vil vide, hvad pigerne synes om kærester der hænger ud med deres veninder.

“Kan I forklare mig, hvorfor kvinder bliver jaloux når man snakker godt med deres veninder? Det synes, at gøre kvinder kede af det, når man mødes med en af deres veninder.

Og nej, jeg er ikke en mand som kun tænker på at få høvlet hver eneste pige jeg møder. Jeg kan bare godt lide at snakke med mennesker, og synes det er spændende at høre om andres liv også.

Men når jeg mødes med min kærestes veninder så bliver hun ekstremt jaloux, og er bange for at jeg vil høvle dem. Er det normalt?”

- Mand, 23

Det kan godt være at du i den bedste hensigt, mødes med din kærestes veninder og får en hyggelig sludder for en sladder en gang imellem. Men hvad tænker din kæreste egentligt om det? Bliver hun mistænkelig og utilpas? Spørger hun dig om hvorfor du hellere vil tilbringe tid med veninderne, end hende? Så kan du her få svaret på hvorfor. Se hvad pigerne svarede da de blev spurgt om dette på “Hvad synes”.

