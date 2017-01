Mød Milo Moiré: Den lækre kunstner der ikke er bange for at vise sin krop frem

I klippet herover protesterer Milo Moiré i mod, at vi alle sammen gør ting uden at tænke over det. Hun vil vise, at vi alle sammen bare tager tøj på om morgenen uden at stille spørgsmålstegn ved, om det egentlig giver mening.

Hvis man ser ud som Milo Moiré, så giver det måske ikke så meget mening at dække kroppen til i stof.

Men hun stopper ikke her.

I en kampagne fra sidste år gik hun på gaden med en kasse rundt om først overdelen af sin krop og senere underdelen. Herefter måtte tilfældige mænd på gaden ellers bare rage løs, som de havde lyst til.