Nikita er Ugens Instababe: - Vi troede vi var alene, og havde derfor sex i hængekøjen

Når det kommer til sex, hvad er så det vildeste, sjoveste eller mest akavede, du har prøvet?

De vilde sager holder jeg for mig selv ;-)

Men et akavet øjeblik, var da mig og min kæreste besluttede os for at have sex i hængekøjen i haven, da vi troede vi var alene og lå og hørte musik. Midt i seancen, bliver vi afbrudt af naboen, som mente at musikken var en tand for høj. Det kunne jeg godt have undværet. Godt man nu er flyttet!