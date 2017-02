Nøgen-faktor 80: Skibabe smider alt tøjet i Playboy

Selvom nøgenbilleder ikke er noget, Geiger er vant til at få taget, fortæller hun i et interview på Playboys hjemmeside, at hun følte sig godt tilpas under photoshootet.

Christina Geiger har selv en kæreste, men det afholder hende ikke fra at fortælle om, hvilken mandlig skiløber, hun glæder sig mest til at møde ved det kommende VM.

- Hmm, hvis jeg skal nævne en, må det nok være norske Aksel Lund Svindal. Han har masser af succes, er sympatisk og ser godt ud, siger Geiger.

Så det vil ikke være noget problem, hvis han hængte din Playboy-billeder op i sit omklædningsskab?

- Ha ha, vi skiløbere har heldigvis ikke omklædningsskabe. Men nej, jeg ville se det som en ære.

Nøgen Lindsay Vonn

Geiger er ikke den første, der smider tøjet i et kendt magasin. Sidste år kunne amerikanske Lindsey Vonn ses i Sports Illustrated’s Swimsuit Edition – kun iført bodypaint.