Nu er Mannequin Challenge overstået: Tyske nøgenmodeller løber med førstepræmien

Hvis vi skal være helt ærlige, er The Mannequin Challenge - sammen José Mourinho’s håb om Manchester Uniteds mesterskab - for længst et overstået kapitel. Dette lader bare til, at nogle mennesker ikke vil give slip. Det gælder både for passionerede fans af de Røde Djævle, men tilsyneladende også for en bunke tyske nøgenmodeller.

Vi har tidligere konkluderet, at vinderen af The Mannequin Challenge var Joanna Krupa. Hun poserede nøgen i den populære internettrend, og derfor troede vi, hun skulle lukke ballet. Det lader dog til, at indgangen stadig var åben. Ind trådte Micaela Schäfer sammen med fire af hendes nøgne modelveninder.

I selskab med Roxxyx, Melina Ink, Jacky Valentine og Julie Hunter lykkedes det Micaela at lave en Mannequin Challenge, som har skabt en del opmærksomhed. Nok mest af alt grundet nøgenhed.

Skal vi så aftale, at legen er slut?